Mourinho: ‘Voor het eerst dat ik Arsenal-supporters niet zie huilen’

José Mourinho verloor zondag voor het eerst in competitieverband van Arsène Wenger. De trainer van Manchester United stelde niet zijn sterkste namen op tegen Arsenal en zag zijn ploeg met 2-0 verliezen. Na afloop maakt Mourinho op geheel eigen wijze duidelijk dat hij Arsenal wel een opsteker gunt.

"Eindelijk zie ik blije Arsenal-supporters bij het verlaten van dit stadion", citeert Sky Sports de Portugese manager. "Het is de eerste keer dat ik ze zie glimlachen. Ze hebben ervan genoten. Ze verdienen het ook, want het is een geweldige club. De fantastische fans van Arsenal verdienen wat geluk. Voor het eerst verlaat ik Highbury of het Emirates Stadium met blije gezichten bij Arsenal. Ik heb Highbury verlaten terwijl ze huilden; ik heb het Emirates verlaten terwijl ze huilden", roept the Special One in herinnering.

"Ze liepen met gebogen hoofden. Nu kunnen ze eindelijk zingen. Het is mooi voor ze. Het is een grote club. Denk je dat ik het leuk vind dat een grote club als Arsenal geen prijzen pakt? Dat is echt niet zo. Maar vandaag probeerde ik wel te winnen." Arsenal zegevierde dankzij doelpunten van Granit Xhaka en Danny Welbeck. Door de overwinning blijven the Gunners in de race voor een plek in de top vier, wat voor Manchester United een utopie lijkt geworden.

Tot dusver won Wenger alleen in een Community Shield-wedstrijd van Mourinho. In de Premier League verloor Wenger vijf van de voorgaande twaalf duels met zijn collega; zeven keer werd het gelijk. "Arsène Wenger is geen kleine trainer, maar een grote. Het is niet normaal om zo'n staat van dienst tegen hem te hebben. Normaal wisselen zeges, remises en nederlagen elkaar af. Maar dat interesseert me echt niet. We hebben vandaag gewoon de handen geschud voor en na de wedstrijd. Maar tijdens de wedstrijd zette hij de vierde official steeds onder grote druk. Daar houd ik niet van."