Go Ahead-aanvoerder zet punt achter profloopbaan: ‘Baal van dit afscheid’

Go Ahead Eagles is volgend seizoen weer actief in de Jupiler League en zal het daar zonder aanvoerder Sander Duits moeten zien te stellen. De routinier stopt na dit seizoen als profvoetballer en gaat verder bij de amateurs van SDC Putten.

“Dat is niet omdat ik het niet meer wil, want ik heb altijd nog plezier in het spelletje. Ik vind het altijd leuk om wedstrijden te spelen”, legt hij uit aan RTV Oost. “Maar het is fysiek voor mij niet meer haalbaar. Ik kamp met knieklachten en het was voor mij dit seizoen al op mijn tenen lopen. Dus het is puur fysiek dat ik dit besluit neem. Als ik gewoon fit was geweest, dan was ik voor honderd procent doorgegaan.”

Voor Duits, die in 2002 in het profvoetbal debuteerde bij De Graafschap en verder voor FC Omniworld en RKC Waalwijk speelde, is het zo een teleurstellend einde van zijn loopbaan: “Ik vind dat wij beter zijn dan de ranglijst laat zien. Daarom baal ik er wel ontzettend van dat ik op deze manier afscheid moet nemen.”