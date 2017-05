Maradona hervat trainerscarrière bij tweededivisionist na vijf werkloze jaren

Diego Maradona pakt zijn trainerscarrière na vijf jaar weer op. De voormalig topvoetballer maakt zondag bekend aan de slag te gaan bij Al Fujairah Sport Club, een tweededivisionist uit de Verenigde Arabische Emiraten. De laatste trainersklus van Maradona was eveneens in de VAE: vijf jaar geleden vertrok Pluisje bij Al-Wasl.

Maradona heeft voor één jaar getekend. De Argentijn heeft tot nu toe een teleurstellende trainersloopbaan achter de rug. In 1994 en 1995 was hij kortstondig werkzaam bij Mandiyú de Corrientes en Racing Club, om het trainersvak vervolgens dertien jaar achter zich te laten. Tussen 2008 en 2010 was Maradona bondscoach van Argentinië, waarmee hij reikte tot de kwartfinales van het WK 2010.

In mei 2011 ging Maradona aan de slag bij Al-Wasl, maar na ruim een jaar werd de voetballegende ontslagen. Onlangs liet Maradona weten graag trainer van zijn voormalig club Napoli te worden, als 'de mensen dat willen'. Voorlopig lijkt dat niet te gebeuren, temeer omdat Maurizio Sarri tot medio 2020 vastligt.