‘Of het mijn laatste thuiswedstrijd was voor Ajax? Dat weet ik niet’

Davy Klaassen kan nog kampioen worden met Ajax en heeft ook zicht op de finale van de Europa League. De aanvoerder, die al geruime tijd in verband wordt gebracht met een vertrek uit Amsterdam, wil dus nog niet te veel bezig zijn met zijn toekomst, al sluit hij een zomerse transfer niet per definitie uit.

“Of dit mijn laatste thuiswedstrijd was voor Ajax? Dat weet ik niet. Je weet dat het daar af en toe over gaat, maar ik vind het altijd moeilijk om daar op te antwoorden. Het seizoen loopt nog en ik heb daar nog geen keuze in gemaakt”, reageerde hij na de zege op Go Ahead Eagles voor de camera’s van AT5. “Er zijn ook nog twee prijzen te winnen, dus ik kan daar niet zoveel mee.”

Klaassen maakte in 2011 zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers en speelde sindsdien ruim 120 wedstrijden voor de club. De middenvelder, die drie landstitels won, heeft nog een contract tot medio 2019 en wordt in verband gebracht met clubs als Everton, Lazio en Napoli.