Kuyt: ‘De ploeg was er klaar voor, maar soms is voetbal onverklaarbaar’

Feyenoord greep zondagmiddag door een 3-0 nederlaag op bezoek bij Excelsior naast de kampioensschaal en moet het klusje nu volgende week in eigen huis zien te klaren tegen Heracles Almelo. Aanvoerder Dirk Kuyt was natuurlijk ondersteboven van het resultaat, maar weet ook dat zijn ploeg het nog in eigen hand heeft.