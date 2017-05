Basacikoglu: ‘Dan weet je dat het lastig wordt, Ajax morste hier toch ook?’

Bilal Basacikoglu onderstreept dat Feyenoord nog steeds goede papieren heeft om kampioen te worden. Doordat zondag met 3-0 werd verloren van Excelsior, komt het aan op de slotwedstrijd tegen Heracles Almelo. "We staan nog steeds bovenaan met een punt voorsprong op Ajax", benadrukt de aanvaller van Feyenoord.

Tegenover Voetbal International geeft Basacikoglu aan dat Feyenoord voor eigen publiek nog ongeslagen is. "In De Kuip is het sowieso andere koek. We hebben nu een hele week om dit te verwerken en dan moeten we volgende week gewoon knallen. Als je gewoon wint in De Kuip, wat na de winterstop gewoon normaal is voor ons, is er niets aan de hand.''

"Natuurlijk is het irritant dat iedereen er al vanuit ging dat we wel kampioen zouden worden vandaag", erkent de buitenspeler, die zelf negentig minuten op de bank zat. Daarvandaan zag hij dat Feyenoord een 'moeilijke' wedstrijd speelde. "Excelsior had het veld ook niet gesproeid, dat zijn allemaal kleine dingen, daar ligt het ook niet aan, maar je weet wel dat het lastig wordt. Ajax heeft hier toch ook punten verspeeld?"