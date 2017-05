Besiktas geeft tegen negen man van Fenerbahçe zeker lijkende zege weg

Besiktas leed vorige week een gevoelige nederlaag tegen nummer twee Medipol Basaksehir en zag de voorsprong slinken tot vier punten. Met het Fenerbahçe van Dick Advocaat kwam er zondagavond opnieuw een potentieel gevaarlijke tegenstander op bezoek en dat heeft de koploper geweten. Besiktas leek, dankzij een doelpunt van Vincent Aboubakar, als de winnaar het veld af te stappen, maar gaf in de slotseconde tegen negen man van Fenerbahçe toch nog de 1-1 weg, waardoor de titelstrijd weer helemaal open ligt.

Het doelpunt dat Aboubakar vlak voor rust langs Volkan Demirel schoot was niet zijn eerste grote kans, want de Kameroener stond er na een ongeveer een kwartier spelen ook goed voor. Zijn poging ging toen echter naast. De voorsprong voor Besiktas liet dus nog even op zich wachten en de bezoekers mochten na zo’n veertig minuten spelen niet klagen dat Ryan Babel geen strafschop mee kreeg na een overtreding van Hasan Ali. Aboubakar had vlak voor rust meer geluk in de afronding en zette zijn ploeg op een psychologisch belangrijk moment op voorsprong.

Fenerbahçe, dat met Robin van Persie en Jeremain Lens in de basis aan de aftrap verscheen, moest in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker, maar had moeite om gevaarlijk te worden. Een rode kaart voor Martin Skrtel, die zijn tweede geel ontving na een overtreding op Ricardo Quaresma, leek vlak voor tijd helemaal een einde te maken aan de illusies van de bezoekers. Josef de Souza moest er vervolgens ook met een tweede geel af, maar een blunder van Fabri kwam Besiktas in de slotseconde duur te staan. De doelman sloeg de bal op het achterhoofd van Marcelo, die het eigen doelpunt op zijn naam kreeg.