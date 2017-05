‘We hebben op de trainingen slechte scheidsrechters, maar dit slaat alles’

FC Twente voelt zich bestolen. De ploeg van René Hake dacht zondag op gelijke hoogte te komen met Sparta Rotterdam, maar een doelpunt van Enes Ünal werd door arbiter Ed Janssen onterecht afgekeurd wegens hands. Daardoor bleef het bij 1-0 op Het Kasteel. "Ik heb het net nog teruggezien en moest gewoon lachen toen ik het zag", zegt Jeroen van der Lely.

Acht minuten voor tijd werd Ünal bereikt door Bersant Celina. De spits nam de bal in het zestienmetergebied aan met de borst en rondde vervolgens af. "Hij (Ünal, red.) raakt die bal helemaal niet met zijn hand aan. Echt verschrikkelijk. Daarna nog tien beslissingen die wel erg in ons nadeel uitvielen", bromt verdediger Van der Lely. "Dat slaat gewoon nergens op. We hebben op de trainingen slechte scheidsrechters, maar dit slaat alles."

Toch wil de linksback in gesprek met RTV Oost niet alleen wijzen naar het optreden van Janssen. Ook het spel van Twente schoot tekort, stelt Van der Lely. "Ik vind dat je iedere wedstrijd de motivatie uit jezelf moet halen en dat hebben we niet goed gedaan. We lieten ons aftroeven. Dat slaat helemaal nergens op. Ik had het idee dat sommige jongens niet helemaal gemotiveerd meer waren." FC Twente staat zevende en kruist volgende week de degens met FC Groningen.