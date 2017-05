Depay belangrijk met twee assists bij generale repetitie voor ‘Ajax’

Met een overwinning op zak bereidt Olympique Lyon zich voor op de returnwedstrijd tegen Ajax in de Europa League. De nummer vier van de Ligue 1 rechtte de rug na een achterstand tegen Nantes. Het werd 3-2, mede door twee assists van Memphis Depay. Alexandre Lacazette deed een uur mee. Donderdagavond wacht deel twee van de halve finale tegen Ajax.

Lyon, dat na de zege vrijwel zeker als vierde eindigt, kwam na achttien minuten op achterstand. Valentin Rongier opende de score met een fraai afstandsschot met de buitenkant van de voet. Pas in de tweede helft nam Lyon de macht over. Nabil Fekir legde met succes aan vanaf elf meter na een overtreding op hemzelf. Depay stelde Maxwel Cornet in staat de 3-1 binnen te koppen uit een hoekschop.

Toch kwam Nantes weer langszij. Met een fraaie snoekduik kwam Guillaume Gillet voor zijn man na een corner en knikte hij de 2-2 tegen de touwen. Tien minuten voor tijd herpakte Lyon zich opnieuw. Nadat een vrije trap onvoldoende werd weggewerkt door Nantes kopte Depay in de richting van Cornet, die doeltreffend uithaalde. Voor het eerst sinds februari won Lyon weer twee competitieduels op rij.