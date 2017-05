‘Vanaf het begin merkten we dat er iets te halen viel tegen Feyenoord’

Luigi Bruins speelde in het verleden vier seizoen voor Feyenoord, maar hij was zondagmiddag vooral blij dat hij met Excelsior directe handhaving af wist te dwingen. Volgens de middenvelder was het duidelijk te merken dat de koploper, in wat de kampioenswedstrijd had kunnen zijn, minder nauwkeurig was dan normaal.