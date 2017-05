‘Het zou mooi zijn als ik Feyenoord kan helpen tegen Ajax’

Jari Schuurman hoopt Feyenoord volgende week een grote dienst te kunnen bewijzen. De middenvelder wordt dit seizoen door de koploper verhuurd aan Willem II, dat het op de laatste speeldag opneemt tegen Ajax. Schuurman denkt dat Feyenoord de klus zelf zal kunnen klaren tegen Heracles Almelo, maar wil de Rotterdammers desalniettemin graag een handje helpen.

"Het zou een heel mooi einde van het seizoen zijn als ik ze nog kan helpen tegen Ajax", vertelt hij in gesprek met FOX Sports. "Maar laat ze maar zelf winnen, dat zou wat rustiger zijn.'' De voorsprong van Feyenoord op runner-up Ajax bedraagt ondanks de 3-0 nederlaag die het zondag leed op bezoek bij Excelsior nog altijd één punt. De Amsterdammers wonnen zelf met 4-0 van Go Ahead Eagles.

Schuurman speelde zelf op dat moment met Willem II tegen Roda JC Kerkrade. "Ik heb de wedstrijd helemaal niet kunnen volgen, maar dit is wel ongelooflijk, ja", zegt de twintigjarige huurling. “Ik kreeg in de rust te horen dat het 0-0 stond, dus ik had nog alle vertrouwen dat ze zouden winnen. Nu moeten ze het volgende week maar afmaken, thuis in De Kuip is misschien ook nog mooier.''