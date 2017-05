Wenger wint eindelijk van Mourinho en blijft hopen op Champions League

Voor het eerst heeft Arsène Wenger een wedstrijd van José Mourinho gewonnen in de Premier League. Voor eigen publiek zegevierde Arsenal zondag met 2-0 door doelpunten van Granit Xhaka en Danny Welbeck. De maker van het tweede doelpunt wist al voor de derde keer op rij te scoren tegen zijn ex-werkgever uit Manchester. Arsenal staat zesde en nadert the Red Devils tot twee punten. Bovendien heeft de ploeg van Wenger nog een duel tegoed. Manchester City, dat als nummer vier de Champions League in zou gaan, staat zes punten voor.

Doelpunten vielen er niet in, maar saai was de eerste helft niet. Zowel David de Gea als Petr Cech werden tot meerdere ingrepen gedwongen. Overigens nam De Gea de plek onder de lat over van Sergio Romero, die donderdag in het Europa League-duel met Celta de Vigo een basisplek had. José Mourinho had liefst acht wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van die wedstrijd. Een van de meest opvallende namen was die van Axel Tuanzebe, die debuteerde als basisspeler in de Premier League. Arsène Wenger slachtofferde Olivier Giroud ten faveure van Welbeck.

In de openingsfase was Manchester United de bovenliggende partij in Noord-Londen. Binnen zes minuten werd Anthony Martial bereikt door Wayne Rooney, waarna de Fransman een schot op doel afvuurde. Cech pareerde de inzet. Collega De Gea moest na acht minuten in actie komen met een uitstekende redding op een schot van Aaron Ramsey, die was gelanceerd door Alexis Sánchez. Arsenal kwam gaandeweg de eerste helft vorderde beter in de wedstrijd. Toch had Rooney na een halfuur moeten scoren: hij weigerde te profiteren van een misverstand tussen Cech en Laurent Koscielny.

Danny Welbeck deed zijn ex-club Manchester United opnieuw pijn.

Acht minuten na rust was het raak voor Arsenal. Xhaka mazzelde, want zijn afstandsschot werd door Ander Herrera hevig van richting veranderd. De Manchester United-middenvelder kreeg de bal tegen de rug en op die manier zeilde het leer over doelman De Gea en tegen de onderkant van de lat: 1-0. Welbeck, voormalig aanvaller van Manchester United, vergrootte de schade voor de bezoekers. Arsenal veroverde de bal op de rechterflank en Alex Oxlade-Chamberlain bracht de bal voor op de aanvaller. Die kopte binnen via de lat en zette Arsenal op rozen.

Het was alweer de zevende assist van Oxlade-Chamberlain dit seizoen; ook bij de 1-0 gaf hij de beslissende pass. Zijn seizoenstotaal is even hoog als in de voorgaande vijf seizoenen bij elkaar. Mourinho bracht Marcus Rashford en Jesse Lingard binnen de lijnen, maar die wissels sorteerden niet het gewenste effect. Manchester United kwam niet veel verder dan afstandsschoten van Rooney, die over het doel van Cech zeilden. Manchester United probeerde wel de aansluiting te vinden, maar het ontbrak aan finesse en nauwkeurigheid bij het opzetten van de aanvallen.