Bosz: ‘Feyenoord speelt twee ’thuiswedstrijden‘ en ze verliezen de eerste’

Ajax mag weer dromen van de landstitel. Het elftal van Peter Bosz won zondag zelf eenvoudig van Go Ahead Eagles (4-0) en zag koploper Feyenoord tegelijkertijd een verrassende nederlaag lijden op bezoek bij Excelsior (3-0). Het verschil tussen beide ploegen bedraagt daardoor met nog één speelronde voor de boeg slechts één punt.

"De kans op een titel is groter geworden", vertelde Bosz na afloop van het duel met Go Ahead in gesprek met Voetbal International. De oefenmeester veronderstelt dat men bij Feyenoord aangeslagen is, ondanks het feit dat de Rotterdammers met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo op de laatste speeldag nog altijd titelfavoriet zijn. "Als je twee 'thuiswedstrijden' speelt en de eerste verlies je, dan denk ik dat ze wel geschrokken zijn bij Feyenoord."

"In de beslissende fase verliest Feyenoord, wij doen wat we moeten doen: winnen", vervolgt Bosz. "Ik vind dat we het hele seizoen goed ons hoofd koel hebben gehouden." Ajax besluit de competitie volgende week met een uitwedstrijd tegen Willem II. Donderdagavond spelen de Amsterdammers nog de return tegen Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League. De eerste ontmoeting werd met 4-1 gewonnen.