Feyenoord houdt hoop: ‘Ik heb er vertrouwen in dat we de klus klaren’

Karim El Ahmadi is kritisch op zijn ploeg na de 3-0 nederlaag bij Excelsior. De middenvelder, die de wedstrijd als aanvoerder begon, houdt desondanks vertrouwen in de landstitel voor Feyenoord. De koploper van de Eredivisie kan het kampioenschap volgende week voor eigen publiek veiligstellen tegen Heracles Almelo.

"Dit was niet best", oordeelt El Ahmadi voor de camera van FOX Sports. "Er is niets terecht gekomen van het spel dat we al het hele seizoen laten zien. Excelsior heeft dan ook verdiend gewonnen." Volgens El Ahmadi liet Feyenoord de tegenstander voetballen. Zelf waren de bezoekers niet agressief genoeg. "We kwamen bijna overal te laat."

"Ik weet niet of dat met spanning bij ons had te maken. Ik denk het niet. Misschien dachten we dat we er al waren", vervolgt de routinier. "We moeten nu omschakelen en er volgende week staan. Ik heb er vertrouwen in dat we de klus kunnen klaren."