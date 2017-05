Deceptie voor Feyenoord: ‘Het was lastig op dit kunstgrasveld’

Dirk Kuyt hoopte zondag als aanvoerder van Feyenoord de kampioensschaal uitgereikt te krijgen, maar stadsgenoot Excelsior gooide roet in het eten voor de koploper. De 36-jarige aanvaller werd in de tweede helft binnen de lijnen gebracht door trainer Giovanni van Bronckhorst, maar kon een 3-0 nederlaag uiteindelijk niet afwenden. Kuyt had na afloop moeite om de vinger op de zere plek te leggen.

"Het was heel lastig spelen op dit droge kunstgrasveld. Het was moeilijk om het spel te maken. Daar hadden we heel veel moeite mee. Er lag een bepaalde spanning op de ploeg en die hebben helaas niet van ons af kunnen gooien", vertelde de veteraan in gesprek met FOX Sports. "Ik wil het kunstgras absoluut niet de schuld geven. Het lag vandaag aan Feyenoord”, voegde hij er nog wel aan toe.

Volgende week kan Feyenoord de landstitel in de eigen Kuip tegen Heracles Almelo alsnog veiligstellen. "Ik heb niet zoveel zin meer om over vandaag te praten", vervolgde Kuyt. "Heel veel dingen gingen fout. We hebben nog één wedstrijd om kampioen te worden en dat moet volgende week gebeuren."