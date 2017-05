Opvolger Advocaat moet uit Premier League komen

Rafael Benitez is ook volgend seizoen manager van Newcastle United. De coach heeft van eigenaar Mike Ashley te horen gekregen dat hij voor 82 miljoen euro aan nieuwe spelers mag halen. (Daily Telegraph)

Fenerbahçe wil de trainer van West Ham United aanstellen als opvolger van Dick Advocaat, al is ook Aykut Kocaman nog in beeld.