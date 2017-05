‘Het kampioensfeest was al begonnen, we waren slechts een figurant’

Excelsior blijft voor het vierde jaar op rij in de Eredivisie. De Kralingers hadden een punt nodig, maar pakten er zondag drie tegen Feyenoord: 3-0. Nigel Hasselbaink maakte het eerste doelpunt en staat na afloop lachend de pers te woord. "Vandaag kan Feyenoord geen feest vieren", concludeert de aanvaller.

Handhaving leek al vrijwel zeker voor Excelsior, maar Hasselbaink aasde op meer. "Je wilt hier gewoon winnen, zeker in eigen stadion. Dat hebben we vanaf minuut één laten zien. Van tevoren waren we in principe al afgeschreven, het kampioensfeest was al begonnen. We waren slechts een figurant. Maar we hebben met ons hart en ziel gespeeld."

Bij rust stond het 0-0 en merkte Excelsior dat het niets onderdeed voor Feyenoord, zegt Hasselbaink tegen FOX Sports. "In de counter zijn wij dodelijk en het is lekker dat het dan lukt. We zijn nu veilig, dus we gaan een klein feestje vieren in de kleedkamer." In de laatste speelronde kruist Excelsior in Den Haag de degens met ADO.