Elia relativeert fiasco: ‘Het kan gebeuren, dit is gewoon een incident’

Feyenoord moet zijn kampioensfeest voorlopig uitstellen. Het elftal van Giovanni van Bronckhorst werd zondagmiddag afgedroogd door stadgenoot Excelsior (3-0), waardoor naaste achtervolger Ajax nog altijd niet op onoverbrugbare achterstand is gezet. Eljero Elia probeert de nederlaag te relativeren.

"Het kan gebeuren, wij hebben zo vaak tegenslagen gehad. Dan komen we altijd duizend keer sterker terug. Dit is gewoon een incident", vertelt de aanvaller in gesprek met de NOS. "Het is heel jammer als je zo dichtbij bent, maar vandaag is het gewoon jammer. Alles zat tegen. Ik heb er sowieso vertrouwen in dat het volgende week thuis tegen Heracles helemaal goedkomt."

Feyenoord speelde een draak van een wedstrijd in Kralingen en incasseerde na rust in een tijdsbestek van slechts negen minuten liefst drie doelpunten. De voorsprong op Ajax bedraagt met de laatste speelronde in zicht nu één punt. Volgende week wacht in de eigen Kuip een herkansing tegen Heracles Almelo. Ajax besluit het seizoen met een uitwedstrijd tegen Willem II.