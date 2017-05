De Vrij en Hoedt scoren in 7-3 zege; alarmfase één bij Internazionale

Lazio heeft de thuissupporters zondag verwend met een waar doelpuntenfestijn. De nummer vier van de Serie A won met 7-3 van Sampdoria en zette op die manier een belangrijke stap in de strijd om Europees voetbal. Tegelijkertijd ging Internazionale met 1-0 onderuit bij Genoa. De ploeg van Stefano Pioli pakte slechts twee punten uit de laatste zeven duels. Bovendien viel het doek voor Palermo, dat na een 1-1 gelijkspel tegen Chievo hoe dan ook bij de onderste drie eindigt.

Lazio - Sampdoria 7-3

Voor de tweede keer deze eeuw werd tien keer gescoord in een wedstrijd; dat gebeurde op 1 mei 2005 voor het laatst (Parma - Livorno 6-4). Bij rust stond het al 5-1 voor Lazio. Keita Baldé Diao scoorde binnen twee minuten uit een lastige hoek en de 2-0 kwam voort uit een strafschop van Ciro Immobile. Milan Skriniar had een overtreding begaan op Keita en kreeg direct rood. Lazio liep uit via Wesley Hoedt, die met meer geluk dan wijsheid scoorde uit een corner, en via een penalty van Felipe Anderson en een beheerst doelpunt van Stefan de Vrij. Na rust werd het nog erger voor Sampdoria door toedoen van Senad Lulic en andermaal Immobile. De schade werd enigszins beperkt door Fabio Quagliarella, die al vallend de 7-2 maakte en ook vanaf elf meter succesvol was.

Genoa - Internazionale 1-0

Na de nederlaag in Genua kan Internazionale vrijwel zeker gedag zeggen tegen Europees voetbal. Inter, dat al sinds 2011 niet meer won op bezoek bij de oudste profclub van Italië, mocht na zes minuten nog opgelucht ademhalen toen een overtreding van Gary Medel niet werd bestraft met een penalty. Goran Pandev had een uitstekende kans om zijn ex-club pijn te doen, terwijl Genoa-keeper Eugenio Lamanna aan de overzijde enkele knappe reddingen moest verrichten. Twintig minuten voor tijd was Pandev alsnog trefzeker. Een verwoestend afstandsschot van Miguel Veloso spatte uiteen op de lat, waarna de rebound voor de Macedoniër was. Er volgde een tumultueus slot, waarin Antonio Candreva faalde vanaf elf meter na een handsbal van Nicolás Burdisso. Bovendien kreeg Geoffrey Kondogbia rood.