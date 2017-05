ME treedt hard op in Rotterdam na verstoord kampioensfeest

In Rotterdam had men zich reeds opgemaakt voor het kampioensfeest van Feyenoord, maar dat werd zondagmiddag flink verstoord door Excelsior. De Kralingers legden de koploper in eigen huis met 3-0 over de knie. Na afloop trad de Mobiele Eenheid in het stadscentrum hardhandig op.

De sfeer sloeg flink om in het centrum van Rotterdam nadat het laatste fluitsignaal had geklonken. Teneinde de kalmte te laten wederkeren heeft de ME harde charges uitgevoerd, zo meldt RTV Rijnmond. Zo zou de politie onder meer het waterkanon hebben gebruikt om de menigte op de Coolsingel uit elkaar te drijven.

Ondanks de nederlaag is Feyenoord nog altijd koploper in de Eredivisie. Het elftal van Giovanni van Bronckhorst kan het kampioenschap volgende week in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo alsnog veiligstellen.