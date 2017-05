NEC leeft nog door zege op AZ, Heracles heeft geen kind aan ADO

In de strijd tegen degradatie heeft NEC zondag uitstekende zaken gedaan. Op eigen veld werd AZ met 2-1 opzij gezet. Bij Heracles Almelo werd tegen ADO Den Haag afscheid genomen van voorzitter Jan Smit en dat werd gedaan in stijl. De Hagenaren werden met een 4-0 pak slaag naar huis gestuurd.

NEC – AZ 2-1

De Nijmegenaren verkeren het hele seizoen al in zwaar weer en dat leidde onlangs het ontslag van trainer Peter Hyballa in. Met Ron de Groot en assistent Patrick Pothuizen aan de zijlijn werden drie belangrijke punten gepakt tegen AZ, dat vorige week nog de bekerfinale verloor van Vitesse. De score werd na een half uur spelen geopend door Julian von Haacke. Na een goede loopactie wipte hij de bal over doelman Tim Krul heen. Op slag van rust kreeg de thuisploeg een tegenslag te verwerken. Alireza Jahanbakhsh trok de stand gelijk.

Na een uur spelen werd het wat makkelijker voor NEC, want Ridgeciano Haps werd met rood van het veld gestuurd. Met een man meer drong de thuisploeg aan voor de overwinning. Deze werd vlak voor tijd veilig gesteld door Taiwo Awoniyi, die scoorde op aangeven van Lorenzo Burnet. Door de overwinning is NEC nog altijd niet veilig. Concurrenten Sparta Rotterdam , Roda JC en Excelsior wonnen namelijk ook.

Heracles Almelo – ADO Den Haag 4-0

In de strijd om de play-offs voor Europees voetbal deed Heracles wat het moest doen tegen ADO Den Haag. De thuisploeg kwam al vroeg op rozen. Reuven Niemeijer opende de score al na vijf minuten en deed dat op aangeven van Brandley Kuwas. Diezelfde Niemijer verdubbelde de score in de twaalfde minuut. Dit keer was Tim Breukers de aangever.

Na de thee wist Heracles de voorsprong verder uit te breiden. Twintig minuten voor tijd tekende Samuel Armenteros voor de 3-0, waarna de eindstand diep in blessuretijd op 4-0 werd bepaald door Thomas Bruns. De strijd om de play-offs is overigens nog niet gestreden. FC Groningen speelde gelijk tegen PSV (1-1) en doet daarom nog mee. Ook sc Heerenveen maakt, ondanks een 2-1 nederlaag tegen PEC Zwolle, nog kans.