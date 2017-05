Liverpool moet achterom kijken na gemiste strafschop

Liverpool heeft zondagmiddag in de Premier League twee zeer dure punten laten liggen in de strijd om een Champions League-ticket. Het elftal van Jürgen Klopp kwam voor eigen publiek niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Southampton en moet nu serieus vrezen voor zijn top vier klassering. Liverpool staat weliswaar nog derde, maar kan spoedig op de ranglijst gepasseerd worden door zowel Manchester City als Manchester United.

Southampton bleef ongeslagen in zijn vier laatste officiële wedstrijden tegen Liverpool en bood the Reds in de eerste helft de nodige weerstand. De thuisploeg was weliswaar de bovenliggende partij, maar kwam in de eerste 45 minuten nauwelijks tot uitgespeelde kansen. Jordy Clasie ontbrak in de wedstrijdselectie van Southampton, maar ook zonder de defensieve middenvelder bleven de bezoekers eenvoudig op de been.

Aan de kant van Liverpool kon collega-international Georginio Wijnaldum wel rekenen op een basisplaats, maar ook hij wist het verschil niet te maken in een weinig aantrekkelijke eerste helft. Twintig minuten na de onderbreking leek het elftal van Klopp de ban eindelijk te breken, nadat scheidsrechter Robert Madley de bal op de stip had gelegd na een vermeende handsbal van Jack Stephens. De inzet van James Milner werd echter gekeerd door Forster, waardoor het duel zonder doelpunten eindigde.