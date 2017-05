Jans houdt Zwolle bij afscheid in Eredivisie; Sparta stunt tegen Twente

PEC Zwolle is zeker van lijfsbehoud. De Blauwvingers vreesden nog even in de nacompetitie terecht te komen, maar na een 2-1 overwinning op sc Heerenveen is die vrees verdwenen. Het team van Ron Jans speelde 72 minuten lang met tien man. Sparta Rotterdam deed eveneens goede zaken in de strijd tegen degradatie, want de formatie van Alex Pastoor boekte een 1-0 zege op FC Twente.

PEC Zwolle - sc Heerenveen 2-1

In het eerste kwartier viel er niet veel te beleven in het MAC³PARK Stadion: enkel Youness Mokhtar en Yuki Kobayashi deden pogingen om de score te openen. De wedstrijd nam een wending toen Ouasim Bouy na achttien minuten aan de noodrem trok, een overtreding maakte op Reza Ghoochannejhad, en een rode kaart kreeg van Bas Nijhuis. Met tien tegen elf kwam Zwolle echter toch nog op voorsprong: Danny Holla scoorde uit een vrije trap. Stefano Marzo en Reza kregen daarna nog mogelijkheden, maar Mickey van der Hart gaf zich voor de verplichte onderbreking niet gewonnen en daardoor kon Zwolle met een voorsprong aan de thee.

Heerenveen verloor de voorgaande acht uitwedstrijden in de Eredivisie, een negatief clubrecord en de langste reeks voor een club sinds VVV-Venlo in 2012. Dat negatieve record werd zondag dus aangescherpt, want de formatie van Jurgen Streppel kon een verliespartij niet voorkomen. Queensy Menig maakte er na 47 minuten, nadat de bal de achterlijn al had gepasseerd, 2-0 van en verder dan de aansluitingstreffer van Ghoochannejhad kwam Heerenveen niet meer. Dirk Marcellis en Menig hadden het duel daarvoor overigens al op slot kunnen gooien, maar zij misten kansen. Het was de laatste wedstrijd van Ron Jans als trainer van Zwolle en hij neemt dus afscheid met handhaving.

Martin Pusic viert zijn doelpunt.

Sparta Rotterdam - FC Twente 1-0

Sparta verloor 27 van de 41 thuisduels met FC Twente in de Eredivisie, waaronder de twee meest recente edities in 2009. Dit keer trokken de Kasteelheren dus eens aan het langste eind en in de beginfase waren zij al de bovenliggende partij, al kwamen zij in die fase niet tot grote kansen. Tien minuten voor rust had het wel 1-0 kunnen worden, maar Stefan Thesker haalde een bal op de lijn weg. Aan de andere kant kreeg Enes Ünal twee schietkansen, maar de Turk slaagde er niet in om Roy Kortsmit te passeren en daardoor stond er ook na het rustsignaal nog een brilstand op het scorebord.

In de tweede helft kwam het eerste gevaar van Martin Pusic en halverwege het tweede bedrijf was het diezelfde Pusic die de gastheer aan de leiding bracht: 1-0. De Oostenrijker scoorde na voorbereidend werk van Stijn Spierings. In het laatste kwart van het duel werden er nog twee serieuze mogelijkheden gecreëerd: Enes Ünal scoorde, maar dat feest ging vanwege een handsbal niet door. En aan de andere kant was Sherel Floranus dicht bij de 2-0, maar de rechtsback trof de lat. Sparta heeft nu twee punten minder dan het ‘veilige’ Roda JC Kerkrade.