Puntenmorsend PSV kan tweede plaats definitief vergeten

PSV zal het seizoen definitief besluiten met een derde plaats. Het elftal van Phillip Cocu kwam op bezoek bij FC Groningen niet verder dan een gelijkspel, waardoor nummer twee Ajax met de laatste speeldag in zicht niet meer te achterhalen is door de Eindhovenaren: 1-1. De achterstand op de Amsterdammers bedraagt nu vijf punten.

PSV mocht na de overwinning van twee weken geleden op Ajax (1-0) nog stiekem hopen op de tweede plaats, maar werkte zich met een valse start flink in de nesten in het Noordlease Stadion. Na amper een kwartier spelen werd Mimoun Mahi vrijgespeeld door Jesper Droste, waarna het goudhaantje van Groningen doelman Jeroen Zoet vanaf een meter of twintig kansloos liet met een verwoestende uithaal: 1-0. Voor Mahi betekende het alweer zijn zevende doelpunt in de laatste vijf wedstrijden. Daarmee bracht de 23-jarige spits zijn seizoenstotaal op zeventien competitietreffers.

Luuk de Jong kon bij PSV weer eens rekenen op een basisplaats en de spits was luttele minuten na het openingsdoelpunt van Mahi dicht bij de gelijkmaker. Zijn kopbal werd echter onschadelijk gemaakt door Sergio Padt, die even later het geluk had dat Marco van Ginkel van dichtbij werd gestuit door verdediger Samir Memisevic. Groningen bleef daarna betrekkelijk eenvoudig op de been tegen een pover acterend PSV en liet tien minuten voor rust na om via Bryan Linssen verder afstand te nemen van de Eindhovenaren. Zijn inzet werd van dichtbij gekeerd door Jeroen Zoet.

Cocu zag Jürgen Locadia in de slotminuut van het eerste bedrijf afhaken met een blessure, maar de coach kon een kwartier na de onderbreking wel juichen dankzij diens vervanger Sam Lammers. De twintigjarige spits scoorde na een razendsnelle uitbraak en bracht PSV zo op gelijke hoogte. Het betekende voor Lammers zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Groningen beklaagde zich tevergeefs bij scheidsrechter Dennis Higler vanwege een vermeende overtreding op Juninho Bacuna voorafgaand aan de gelijkmaker.

De leidsman greep een kwartier voor tijd wel in toen Lammers PSV met zijn tweede doelpunt van de middag aan de leiding leek te helpen. De jongeling scoorde nadat Luuk de Jong in eerste instantie de dwarsligger had geteisterd, maar werd teruggefloten vanwege gevaarlijk spel. Doordat in de slotfase ook Steven Bergwijn nog een goede kans op de 1-2 om zeep hielp, moest PSV uiteindelijk genoegen nemen met een punt.