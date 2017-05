Feyenoord gaat af tegen Excelsior en moet titelfeest uitstellen

De dag waarop Feyenoord kampioen van Nederland had kunnen worden, is voor de Rotterdammers uitgelopen op een nachtmerrie. Het team van Giovanni van Bronckhorst speelde een belabberde wedstrijd en werd met 3-0 afgedroogd. Binnen tien minuten na rust ging het compleet mis voor de koploper van de Eredivisie. Het kampioensfeest wordt derhalve door Excelsior met een week uitgesteld. Volgende week kan Feyenoord alsnog kampioen tegen Heracles Almelo.

Het vorige kampioenschap van Feyenoord dateert van 1999 en de honger naar succes is groot. Heel Rotterdam snakt naar de landstitel en zondagmiddag kon deze binnengehaald worden. De spanning was voelbaar en ook zichtbaar bij de spelers van Feyenoord op het veld. De bezoekers begonnen zenuwachtig aan de wedstrijd en dat was van het spel af te lezen. De eerste kans van de wedstrijd was voor Excelsior, waarna Feyenoord wat meer de aanval zocht. Tonny Vilhena kreeg na een kwartier de eerste mogelijkheid namens de bezoekers, maar hij had te veel tijd nodig.

Het was een rommelige eerste helft met weinig kansen. De kansen die er waren, waren voor Feyenoord. Op slag van rust was het opnieuw Vilhena die voor gevaar zorgde. Warner Hahn plukte een vrije trap van de middenvelder uit de bovenhoek. Even daarvoor was Terence Kongolo dicht bij een doelpunt. Zijn kopbal ging rakelings naast. Hoewel de beste kansen voor Feyenoord waren, was het spel van de koploper niet goed. Na rust begon Feyenoord sterker en nam de druk op de achterhoede van Excelsior toe. Maar ondanks de druk van de bezoekers, gebeurde datgene waar niemend rekening mee had gehouden. Want binnen tien minuten ging het volledig mis voor Feyenoord.

Vilhena pakte geel en is volgende week geschorst

Waar iedereen bij Feyenoord aan aanvallen dacht, was het Nigel Hasselbaink die voor het doel van Brad Jones verscheen en de 1-0 tegen de touwen werkte. Van Bronckhorst was woest over de manier waarop zijn ploeg verdedigde. Nog niet bekomen van de openingstreffer, lag de tweede van Excelsior er al in. Stanley Elbers schoot drie minuten later de 2-0 achter Jones. Van Bronckhorst greep in en bracht Dirk Kuyt binnen de lijnen. De aanvoerder van de Rotterdammers stond nog geen minuut in het veld, toen Excelsior er 3-0 van maakte. Ryan Koolwijk schoot prachtig raak vanuit een vrije trap.

De verbijstering was groot bij de spelers van Feyenoord, de duizenden supporters van de Rotterdammers op Woudestijn, in De Kuip en in het centrum van de stad. In het restant van de wedstrijd probeerde Feyenoord nog wat terug te doen, maar slaagde het daar niet in. Tot overmaat van ramp pakte Vilhena nog een gele kaart en is hij er volgende week tegen Heracles niet bij.