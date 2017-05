B-keus van Ajax scoort vier keer en stuurt Go Ahead naar Jupiler League

Ajax maakt nog altijd kans op het kampioenschap. De Amsterdammers gaven er weinig meer voor, maar door de nederlaag van Feyenoord en de eigen zege op Go Ahead Eagles (4-0) bedraagt de achterstand op de koploper nog maar één punt. Het Go Ahead van interim-trainer Robert Maaskant is definitief gedegradeerd.

In april was het dertig jaar geleden dat Go Ahead voor het laatst een punt overhield aan een competitieduel met Ajax (5 april 1987, 1-1 in Deventer) en ook dit keer ging men dus onderuit. Kowet wist na een klein half uur spelen dat degradatie niet langer afwendbaar was, want in een tijdsbestek van vijf minuten vielen er twee treffers. Justin Kluivert knalde raak na een afvallende bal uit een hoekschop en Kasper Dolberg scoorde na een mooie dribbel van David Neres. Het schot van de spits ging via Joey Suk langs Zwarthoed: 2-0. Ajax zat op rozen.

AFC Ajax gaat HARD! Frenkie de Jong met de 3-0! ✌️ Geplaatst door voetbalzone op zondag 7 mei 2017

In het eerste kwart van de wedstrijd speelde Ajax al dwingend en dominant en de thuisploeg kwam toen ook tot enkele kansen: Neres krulde naast en over en Abdelhak Nouri krulde het leer na ruim een kwartier spelen net naast het doel van de Deventenaren. Na de twee treffers kort achter elkaar was er geen vuiltje meer aan de lucht voor Ajax, al dacht Go Ahead vijf minuten voor rust nog wel op 2-1 te komen. De goal van Jarchinio Antonia werd vanwege hinderlijk buitenspel van Sam Hendriks echter afgekeurd. Nick Viergever had er daarna nog 3-0 van kunnen maken, maar mikte over.

Go Ahead slaagde er ook na de pauze niet in om wat terug te doen en kan zich derhalve opmaken voor een rentree in de tweede afdeling. Slechts één hekkensluiter in het huidige decennium pakte in 34 duels meer punten (Roda JC Kerkrade; 29 in 2013/14) dan de 23 punten van Go Ahead, maar daar heeft de ploeg uit Overijssel gezien de degradatie dus weinig aan. Bovendien liep de nederlaag tegen Ajax alleen maar verder op: Frenkie de Jong stond koud in het veld of hij kopte op aangeven van Viergever de 3-0 tegen de touwen. Het was het eerste Eredivisie-doelpunt van de middenvelder.

Het bleef ook na die goal kansen regenen in de Amsterdam ArenA. Nouri schoot op Zwarthoed, Kluivert en Dolberg kregen de bal er evenmin in en aan de andere kant stuitte Elvis Manu na een goede counter op André Onana. Er zou nog één treffer vallen: de voor Dolberg ingevallen Mateo Cassierra knalde van dichtbij raak na een mooie actie van Nouri. Kluivert en De Jong vergaten in het vervolg om de 5-0 op het scorebord te zetten, maar daar werd het leed er bij Go Ahead niet minder om. De bezoekers sloten het duel bovendien met tien man af doordat Marcel Ritzmaier na een overtreding op Joël Veltman rood pakte.