Dost, Castaignos en Zeegelaar beleven pijnlijke middag met nederlaag

Sporting Portugal is er niet in geslaagd om zijn 21e overwinning van het seizoen te boeken in de Liga NOS. Os Leões kwamen zondagmiddag wel op voorsprong, maar gingen met 1-3 onderuit tegen Belenenses. Bas Dost deed negentig minuten mee, maar kon het verschil niet maken voor de nummer drie van de ranglijst.

Na een stroeve beginfase kreeg Sporting de wedstrijd steeds meer in handen, maar tot grote kansen leidde dat niet. De ploeg van Jorge Jesus geraakte maar niet voorbij de muur die Belenenses voor het doel had opgetrokken en de beste kans was nog voor Adrien Silva, die naast schoot. In de tweede helft was het wel raak voor Sporting: Bruno César werkte de bal binnen nadat Bryan Ruiz de dwarsligger had geraakt.

Sporting zat door de treffer op rozen, maar in het laatste half uur werd de voorsprong weggegeven. Abel Camará benutte na een handsbal een strafschop, Dinis Almeidainto maakte er met een volley 1-2 van en Gonçalo Silva bepaalde met een intikker de eindstand op 1-3 in het Estádio José Alvalade. Luc Castaignos liet tussendoor nog een goede kans liggen. Marvin Zeegelaar kwam overigens ook nog in actie bij Sporting.