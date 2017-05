Frans international verrast met transfer naar kampioen van Ten Cate

Al-Jazira heeft de transfer nog niet aangekondigd, maar Lassana Diarra heeft alvast bevestigd dat hij aan de slag gaat bij de werkgever van Henk ten Cate. “Ik ga naar Al-Jazira, de kampioen van de Verenigde Arabische Emiraten”, zegt de middenvelder in een interview met La Journal du Dimanche.

“Ik ga verder in een competitie die niet zo bekend is, maar als de bondscoach mij oproept, dan zal ik natuurlijk komen om hem de hand te schudden”, voegt de 34-voudig international van les Bleus eraan toe. Diarra zit sinds zijn vertrek bij Olympique Marseille in februari zonder club.

De reden dat Diarra nu voor Al-Jazira kiest, kan niet los worden gezien van de rechtszaak die hij van Lokomotiv Moskou verloor. Het CAS oordeelde in mei dat Diarra een schadevergoeding van tien miljoen euro aan de Russen moet betalen omdat hij zijn contract er onrechtmatig had laten ontbinden.