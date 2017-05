Mourinho steunt Wenger: ‘Ik hoop dat hij zijn baan behoudt bij Arsenal’

José Mourinho staat niet bekend als de beste vriend van Arsène Wenger. De twee kregen het al meer dan eens aan de stok met elkaar en tijdens persmomenten laat de Portugees van Manchester United het niet na om af en toe een steek onder water uit te delen aan zijn collega van Arsenal. Nu de Franse trainer onder druk staat bij the Gunners en de twee clubs elkaar zondag ontmoeten in het Emirates Stadium, spreekt Mourinho zijn waardering naar hem uit.

“Ik voel sympathie voor alle andere trainers, omdat we dezelfde pijn ervaren. Voor iedereen”, aldus Mourinho tegenover diverse media. “Voetbal is veranderd. Het is vandaag de dag onmogelijk voor trainers om lang bij een club te blijven. Als je geen succes hebt, dan ben je vertrokken. Zelfs als je twintig jaar bij een club zit, dan is het onmogelijk om ieder jaar succes te hebben. Zelfs Sir Alex kan dat beamen.”

“Ik hoop echt dat Wenger zijn baan behoudt bij Arsenal”, vervolgt Mourinho. “Dat doe ik echt. Ik hoop dat de club hem vertrouwt. Ik denk dat Arsène het laatste voorbeeld is van een manager die voor een lange periode stabiliteit bij een club brengt. Sir Alex deed hetzelfde bij United en hij kon vertrekken toen hij wist dat het tijd was om te gaan. Ik hoop dat zo ook gaat bij Wenger. Waarom niet?”