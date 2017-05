Man United krijgt transferadvies: ‘Hij kost misschien 8,8 miljoen euro’

Jermain Defoe heeft bij Sunderland nog een contract tot de zomer van 2019, maar lijkt door de degradatie te zullen vertrekken uit het Stadium of Light. Onder meer Bournemouth, Crystal Palace en West Bromwich Albion hebben interesse in de aanvaller en ook Manchester United zou aan de spits moeten denken.

Althans, dat is de mening van journalist Duncan Castles van de Sunday Times. “Zijn weeksalaris van circa 88.000 euro per week en zijn ontsnappingsclausule betekenen dat hij in de zomer transfervrij kan vertrekken. Hij zal een tweejarig contract willen en kost in totaal dan misschien een miljoen of 8,8”, schrijft de verslaggever.

“Manchester United vond het twee zomers geleden goed om dat bedrag twee keer uit te trekken om Radamel Falcao een jaar lang te huren”, besluit Castles. De 34-jarige Defoe, 56-voudig international van Engeland, scoorde dit seizoen vijftien keer in de Premier League. Daar had hij 35 wedstrijden voor nodig.