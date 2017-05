De Graafschap moet vrezen: ‘Er is al wel interesse, maar nog niet wat ik wil’

Mark Diemers heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer naar de Eredivisie. De middenvelder van De Graafschap heeft een aflopend contract in Doetinchem en schermt met interesse van andere clubs. Desondanks wil de ex-speler van FC Utrecht een langer verblijf op de Vijverberg niet uitsluiten.

"Het is geen geheim dat ik graag hogerop ga. Er is al wel wat interesse, maar nog niet wat ik wil", laat Diemers optekenen door de Gelderlander. "Maar een langer verblijf bij De Graafschap sluit ik ook niet uit. De club gaat me komende week een nieuwe aanbieding doen en me proberen te behouden. Ik wacht het voorstel af en ga er rustig over nadenken."

De Graafschap wil de 23-jarige middenvelder niet kwijt. "Zij zien in mij komend seizoen weer een bepalende speler, daar spreekt vertrouwen uit", aldus Diemers. "Ik laat alles rustig op me afkomen."