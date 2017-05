UEFA beloont Kuipers met prachtig affiche in Champions League

De Europese voetbalbond heeft Björn Kuipers aangesteld voor de Champions League-wedstrijd tussen Juventus en AS Monaco van komende dinsdagavond. Het eerste duel eindigde in een 0-2 overwinning voor de Italianen.

De 44-jarige Kuipers zal in het Juventus Stadion worden geassisteerd door Sander van Roekel en Erwin Zeinstra en Mario Diks zal als vierde official fungeren. Danny Makkelie en Pol van Boekel reizen mee als vijfde en zesde official.

Kuipers, die in de kwartfinale het tweede duel tussen Barcelona en Juventus floot, hanteerde tot dusverre bij 34 wedstrijden de fluit in het hoofdtoernooi van de Champions League. Hij deelde daarin acht rode kaarten uit, waarvan vier na twee gele prenten.