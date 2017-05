VIDEO - PSG maakt gehakt van Bastia met wonderschone goals

In de strijd om de Franse landstitel heeft Paris Saint-Germain geen fout gemaakt tegen Bastia. De ploeg van Unai Emery won met 5-0 en houdt daardoor de druk op koploper AS Monaco. Bijna alle doelpunten in Parc des Princes waren zaterdagavond van grote schoonheid.