El Ahmadi: ‘Sinds hij is gekomen, is er zoveel veranderd bij Feyenoord’

Bij een overwinning op Excelsior zondagmiddag is Feyenoord landskampioen. Karim El Ahmadi wil liever niet op de zaken vooruit lopen, maar hij weet dat een eventueel kampioenschap veel los maakt in Rotterdam. De middenvelder van Feyenoord roemt daarnaast de rol van Dirk Kuyt.

De laatste keer dat Feyenoord kampioen werd, was in 1999. "Een jongen zei: ik heb achttien jaar een seizoenkaart. Precies na het laatste kampioenschap kocht hij zijn eerste seizoenkaart. We maken iets los", aldus El Ahmadi tegenover de Volkskrant.

El Ahmadi wordt gezien als de motor van het elftal, maar ook Kuyt speelt volgens de middenvelder een belangrijke rol. "Hij is altijd bezig met spelers, ook als hij niet meedoet. Dat zegt alles over zijn belang. Sinds hij is gekomen, is er zoveel veranderd bij Feyenoord. Hij straalt zoveel energie uit. Hij is net een kind dat elke dag wil voetballen.”