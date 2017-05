Politie slaat spits in de boeien: ‘Mijn reactie was pure zelfverdediging’

Hapoel Tel Aviv speelde zaterdag doelpuntloos gelijk tegen Hapoel Ashkelon (0-0) en na het laatste fluitsignaal braken er relletjes uit op het voetbalveld. Aanvaller Toto Tamuz van Tel Aviv, tienvoudig international van Israël, werd uiteindelijk gehandboeid meegenomen naar het politiebureau.

Een neef van Tamuz zat op de tribune en gooide na het slotsignaal een waterfles richting spelers van Hapoel Ashkelon. Nadat agenten bij hem verhaal gingen halen, mengde Tamuz zich in de discussie. Ook verdediger Orel Dgani en fysiotherapeut Rami Ingel begonnen zich ermee te bemoeien en er werden diverse klappen uitgedeeld. Tamuz werd in de boeien geslagen omdat hij de politie zou hebben uitgescholden en hen ook in fysiek opzicht het werk onmogelijk zou hebben gemaakt.

Toto Tamuz wordt afgevoerd en fysio Rami Ingel toont zijn gezicht na de opstootjes.

Tamuz mocht het bureau al gauw weer verlaten, maar wordt waarschijnlijk volgende week wel verhoord. “Dit soort geweldsincidenten mogen niet op de sportvelden plaatsvinden en moeten bestraft worden in de rechtbank”, aldus Miri Regev, minister van Cultuur en Sport. Toto Tamuz heeft in een reactie overigens laten weten niet te begrijpen waarom de politie zo ‘hard’ heeft opgetreden: “Mijn neef gooide voor de grap wat water op het veld”, zei de spits.

“Opeens viel de politie hem van achter aan en arresteerde hem alsof hij een crimineel is. Ze zeiden tegen mij dat ik moest wegwezen, begonnen mij te duwen en in te sluiten. Mijn reactie was pure zelfverdediging. Ik begrijp nog steeds niet wat er gebeurd is.” De moeder van Tamuz, Orit, was ook in het stadion en wilde haar zoon na alle commotie opzoeken in de kleedkamer. Ze werd evenwel tegengehouden door agenten, zou die officieren vervolgens hebben geslagen en mocht zich na afloop dus ook melden op het bureau. Ook zij wordt een dezer dagen nader ondervraagd.