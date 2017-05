Ibrahimovic verbaast artsen: ‘Ze willen hem na zijn carrière verder onderzoeken’

Zlatan Ibrahimovic werd onlangs succesvol geopereerd in de Verenigde Staten aan zijn knie en zal volledig herstellen, zo liet zaakwaarnemer Mino Raiola in een eerder stadium weten. De artsen die de Zweedse spits behandeld hebben waren verbaasd over de uitstekende conditie van de knie van Ibrahimovic. Ze zijn zelfs zo onder de indruk van het lichaam van de ex-Ajacied, dat ze hem na zijn carrière graag terug willen zien om verder onderzoek te doen.

“De doktoren zeiden dat ze nog nooit zulke sterke knieën hebben gezien”, zegt Raiola tegenover Expressen. “Het is haast onmogelijk om na een carrière van twintig jaar zo’n goede knie te hebben. Er zit geen schrammetje op. Zlatans knie is zo sterk, dat de doktoren hem na zijn carrière willen terugzien om onderzoek te doen. Ze doen hier veel onderzoek naar en daarom zijn zij beter dan alle anderen. Na zijn carrière gaan we terug en dan halen ze hem weer open om hem verder te onderzoeken”

Ibrahimovic raakte geblesseerd in het duel met Anderlecht in de Europa League en hoopt volgend seizoen zijn rentree te maken. Bij welke club hij dat gaat doen is vooralsnog onduidelijk. Zijn contract bij Manchester United loopt komende zomer af en een akkoord over een nieuwe verbintenis is er vooralsnog niet.