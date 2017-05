‘Het is fantastisch: de aanhang van Feyenoord is uniek in Europa’

Thomas Buffel speelde drieënhalf jaar voor Feyenoord en kwam in die periode tot 36 doelpunten in 101 officiële wedstrijden, maar pakte nooit een prijs met de Rotterdammers. De Belg kan daarom extra hard juichen om het kampioenschap dat Feyenoord zondag hoogstwaarschijnlijk in de wacht gaat slepen.

Buffel, die uitkomt voor RC Genk, zegt dat hij ‘mooie dingen’ heeft meegemaakt bij Feyenoord en dat hij met name onder de indruk is geraakt van de supportersschare: “De aanhang van Feyenoord is uniek in Europa. Dat vind je niet in België. De supporters worden niet voor niets Het Legioen genoemd”, zegt hij tegen Sporza.

“Het is fantastisch hoe ze die ploeg massaal steunen, hoe ze de spelersbus ontvangen, hoe ze van de eerste tot laatste minuut achter die ploeg staan. Elke week zitten er 50.000 fans in De Kuip. Als spelers was het fantastisch om daar het veld op te wandelen. Je komt bijna uit de grond de arena in. Ik heb sommige tegenstanders letterlijk zien bibberen.”

Buffel volgt Feyenoord nog steeds en komt tot de conclusie dat het team van trainer Giovanni van Bronckhorst ‘niet echt grote namen’ heeft: “Behalve Dirk Kuyt. Die speelt niet meer zo veel, maar hij zal wel een motivator zijn in de kleedkamer voor de jonge spelers in de ploeg. En ze hebben een spits die makkelijk scoort, ook belangrijk”, besluit Buffel.