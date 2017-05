‘Ik zeg niet dat ik Lille wil verlaten, maar misschien willen ze me verkopen’

Sébastien Corchia lijkt bezig aan zijn laatste seizoen in het shirt van OSC Lille. Het contract van de Franse rechtsback loopt af in de zomer van 2018 en er is interesse vanuit Engeland. De 26-jarige international geeft aan open te staan voor een transfer naar het buitenland, maar sluit niet uit dat hij een nieuw contract tekent bij zijn huidige werkgever.

“Ik noem geen namen, maar ik weet af van interesse van Engelse clubs. Maar ik weet eerlijk gezegd niet wat er staat te gebeuren”, aldus Corchia in gesprek met Goal. “De Premier League is een interessante competitie, maar dat geldt ook voor Spanje, Italië, Duitsland en de Ligue 1. Er zijn veel Franse spelers die het goed hebben gedaan in Engeland. Omdat de Franse competitie ook zeer fysiek is, denk ik dat het voor ons makkelijker is om de stap te maken naar de Premier League.”

Corchia wil een langer verblijf bij Lille niet uitsluiten. “Mijn contract loopt nog een jaar door en er wordt onderhandeld met Lille, maar ik weet niet hoe dat gaat aflopen", aldus de rechtervleugelverdediger. "Misschien wil de club me wel verkopen. Ik heb nooit gezegd dat ik de club wil verlaten. Het project met ‘het nieuwe Lille’, de nieuw eigenaar en Marco Bielsa als trainer klinkt zeer interessant. Naar mijn mening is alles mogelijk. Er is nog niets besloten. Ik ben 26 jaar oud en heb meer dan driehonderd wedstrijden in het Franse voetbal gespeeld, maar ik zie mezelf absoluut spelen in andere competities.”