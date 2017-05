Crisis is compleet in Istanbul: ‘Hij is niet de schuldige voor dit falen’

Galatasaray leed zaterdagavond een 1-3 nederlaag tegen Kasimpasa en lijkt daardoor niet meer te kunnen finishen in de top drie van de Süper Lig. Igor Tudor had er flink de pee over in, zo vertelde hij na afloop in de Turkse media.

De trainer sprak twintig minuten na het duel met voorzitter Dursun Özbek en zou hem hebben laten weten bereid te zijn om zijn contract in te leveren. Dat weersprak hij later echter tijdens de persconferentie. “Dergelijke geruchten zijn vaak voor 99 procent leugenachtig. De atmosfeer was vandaag goed, maar we hebben niet bereikt wat we wilden bereiken.”

“Wat ik met de voorzitter dan wel heb besproken? Hij wilde gewoon zijn mening kwijt en verder blijft het tussen hem en mij. We hebben niet gesproken over volgend seizoen, maar enkel over deze wedstrijd. Ik ben er in ieder geval een miljoen procent zeker van dat de trainer niet de schuldige is voor dit falen”, sprak Tudor.