‘Over Ajax wordt nu over gesproken alsof het volgend jaar al kampioen is’

Feyenoord kan zondagmiddag na achttien jaar weer landskampioen worden. Oud-trainer Leo Beenhakker is trots op zijn oude club, maar denkt niet dat de Rotterdammers na dit seizoen structureel kunnen meedoen om de landstitel. Beenhakker denkt niet dat Feyenoord in staat is om het huidige team voor een langere periode bij elkaar te houden.

"Ik vrees dat het niet structureel is. Maar dat is in het gehele voetbal zo", zegt Beenhakker in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Pak de elftalfoto's van twee jaar geleden er maar bij: daar staat haast niet één dezelfde speler meer op. Het is bijna niet meer mogelijk om een elftal bij elkaar te houden, elke zomer kan de situatie weer veranderen. Maar dat geldt voor Ajax ook. Daar wordt nu over gesproken alsof dat volgend jaar al kampioen is. Maar als Klaassen en Sánchez weggaan, valt dat nog maar te bezien. Je kunt bijna niets meer voorspellen.”

Clubicoon Willem van Hanegem denkt dat er na dit seizoen meer mogelijk is. "Ik hoop dat het bij Feyenoord iets losmaakt van: we gaan elk jaar voor de titel. Dat hoort bij zo'n grote club”, aldus de Kromme. “Niet die excuses steeds, altijd maar indekken van tevoren. In mijn tijd was er ook geen geld. Zei ik in een interview: 'We kunnen nog geen smurf kopen'. Kreeg ik uit heel Nederland van die smurfpoppetjes opgestuurd, uit Frankrijk en België zelfs. Emmers vol smurfen heb ik. Honderden. De kinderen hebben er hele dorpen mee gebouwd.”