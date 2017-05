‘Als hij bij Ajax was opgeleid, dan was hij er ook doorgebroken’

Youri Tielemans sloot zich op vijfjarige leeftijd aan bij Anderlecht en maakte in de zomer van 2013 zijn debuut in het eerste elftal. De middenvelder groeide in een mum van tijd uit tot een van de beste spelers van Paars-Wit en dat kwam voor zaakwaarnemer Peter Smeets niet als een verrassing.

“Youri is de strafste met wie ik ooit heb gewerkt. In mijn ogen is Youri geen twintig jaar, maar 25. Zo zelfbewust. Was hij opgeleid bij Ajax of Bayern München, dan was hij er ook doorgebroken. Nooit had ik het gevoel dat ik met een kind praatte”, aldus Smeets in een interview met Het Nieuwsblad.

Tielemans, drievoudig A-international van België, speelde tot dusverre 181 officiële wedstrijden voor Anderlecht en daarin kwam hij tot 35 doelpunten en 30 assists. Zijn contract in Brussel loopt nog tot de zomer van 2020 door.