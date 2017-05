Kuyt haalt gram: ‘Vriend en vijand lachten mij twee jaar geleden uit’

Dirk Kuyt keerde in de zomer van 2015 terug bij Feyenoord en kan na het pakken van de KNVB-Beker ook nog het kampioenschap binnenslepen met de Rotterdammers. “Vriend en vijand lachten me uit toen ik twee jaar terug zei dat ik voor de prijzen kwam”, aldus de 36-jarige Kuyt in een interview met de NOS.

“Dat was ook veel gevraagd in de positie waarin we toen stonden. Maar ik heb altijd de overtuiging gehad dat het kon. Ik heb er vanaf dag één in geloofd”, gaat de 105-voudig international van het Nederlands elftal verder. Hij voegt eraan toe dat de spelers ook na tegenslagen in succes zijn blijven geloven.

Kuyt stelt dan ook vast dat Feyenoord sinds 2015 is ‘getransformeerd naar een fantastisch team’: “We hebben er alles voor gedaan en gelaten. Om met zijn allen samen tot succes te komen is een magisch gevoel”, besluit hij. Feyenoord gaat zondag op bezoek bij Excelsior en maakte in Eredivisie-duels al zestig treffers in Kralingen, minstens vijftien meer dan elk ander team.