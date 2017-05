‘Als je hem weghaalt, zou Feyenoord zeker geen kampioen zijn geworden’

Dirk Kuyt moest dit seizoen vaker dan hem lief was genoegen nemen met een plek op de reservebank van Feyenoord, maar staat na zondag waarschijnlijk wel met de schaal in de handen. Rob Jansen vindt dat de routinier een groot aandeel heeft gehad in dat (waarschijnlijke) aanstaande kampioenschap.

“Het kampioenschap komt voor veertig procent op zijn naam”, aldus Jansen in NRC Handelsblad. “Hij is het cement in het team gebleken. Je wordt kampioen op de momenten dat het niet meer draait, wat je dan doet. Daar maakt hij het verschil. Het is niet relevant of hij wel of niet de beste speler van het veld is. Als je hem weg zou hebben gehaald, dan waren ze op zeker geen kampioen geworden. Honderd procent zeker niet.”

Feyenoord kan zondag zogezegd de eerste plaats veiligstellen. De Kuipbewoners wonnen zestien van de negentien Eredivisie-duels uit bij Excelsior en de Kralingers verloren in verhouding van geen team meer thuiswedstrijden op het hoogste niveau.