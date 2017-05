VIDEO - Bernardo Silva scoort na prachtige counter bij zege AS Monaco

AS Monaco boekte zaterdagavond een 0-3 zege op AS Nancy en is daardoor een stap dichter bij het kampioenschap gekomen. Een eigen doelpunt en treffers van Bernardo Silva en Thomas Lemar maakten het verschil en met name de treffer van de Portugese middenvelder mocht er zijn.