Benatia beëindigt interview na horen van ‘Marokkaanse klootzak’

Juventus speelde zaterdagavond met 1-1 gelijk tegen Torino en na afloop stond Medhi Benatia Rai Sport te woord. De centrale verdedediger deed zijn zegje toen iemand opeens ‘Waar heb je het over? Marokkaanse klootzak!’ riep. Benatia reageerde verrast en het interview werd snel beëindigd.

De presentatrice in de studio, Sabrina Gandolfi, haastte zich te zeggen dat er waarschijnlijk sprake was van een technisch mankement, maar de Italiaanse media gaan ervan uit dat iemand van de techniek vergeten was om zijn microfoontje uit te zetten en zich geroepen voelde om iets hatelijks te roepen over de dertigjarige huurling van Bayern München.

“Als er is beledigd, dan kwam dat duidelijk niet van ons”, doelde Gandolfi op haarzelf en de andere aanwezigen in de studio. Torino-trainer Sinisa Mihajlovic beklaagde zich na afloop overigens nog over vermeende racistische geluiden uit het vak van de harde kern van Juventus: “We hebben het in Italië zo vaak over racisme, maar het gaat niet eens meer alleen om zwart of wit. Ik ben uitgemaakt voor zigeuner. Maar als je dat doet, doe het dan in mijn gezicht. We zullen zien of ze daar de ballen voor hebben...”