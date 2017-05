‘Ik ben geen speler van vijftien miljoen, dus sta open voor een transfer’

Het is nog onduidelijk waar de toekomst van Nasser El Khayati ligt. De 28-jarige linksbuiten wordt door Queens Park Rangers verhuurd aan ADO Den Haag en heeft in Londen nog een contract dat tot de zomer van 2018 doorloopt.

El Khayati zegt in een interview met Haaglanden Voetbal dat QPR in de persoon van Ian Holloway een nieuwe manager heeft en dat hij zich bij hem weer moet bewijzen. “Maar in de voetbalwereld kan het heel snel gaan”, voegt de geboren Rotterdammer eraan toe.

“Ik ben geen speler met een waarde van vijftien miljoen euro. Als ik bij een andere club meer kan spelen, dan sta ik daar zeker voor open”, aldus El Khayati, die in dienst van ADO tot dusverre tot vier doelpunten in tien officiële wedstrijden kwam.