‘Manchester United meldt zich met ‘shock bid’ bij aartsrivaal’

Sergio Agüero is over het algemeen zeker van een basisplaats bij Manchester City, maar toch wordt er al maanden gespeculeerd over de toekomst van de aanvaller. Daar doet The Sun gretig aan mee, want de boulevardkrant pakt zondag uit met het bericht dat Manchester United een bod op de Argentijn wil uitbrengen.

De club van manager José Mourinho heeft naar verluidt 65 miljoen euro over voor El Kun en ziet in hem een geschikte opvolger van Zlatan Ibrahimovic, die waarschijnlijk wel op Old Trafford blijft, maar het niet alleen meer aankan in de punt van de aanval. Ook Chelsea en Real Madrid werden overigens al gelinkt aan Agüero.

De 28-jarige Agüero heeft in het Etihad Stadium nog een contract tot de zomer van 2019 en zei begin februari er nog gelukkig te zijn: “Ik wil blijven, natuurlijk. Ik heb nog een contract voor drie jaar, daarom zeg ik dat ik hier gelukkig ben. Het is aan de club om te bepalen of er plek voor mij is, of niet. We zullen zien wat er gaat gebeuren”, sprak hij.