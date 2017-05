Juventus op valreep naast tiental Torino in ‘Derby della Mole’

Juventus heeft in extremis nog een punt gepakt tegen Torino, dat een groot gedeelte van de tweede helft met tien man speelde. De stadgenoot leek heel lang voor een stunt te zorgen in het Juventus Stadium, maar Gonzalo Higuáin zorgde in de blessuretijd nog voor de gelijkmaker. Adem Ljajic had de bezoekers vlak na rust met een prachtige vrije trap op voorsprong gezet.

De laatste thuisnederlaag van Juventus dateert van augustus 2015 en sindsdien werden er 33 wedstrijden op rij gewonnen in het Juventus Stadium. Trainer Massimiliano Allegri gaf onder meer Gonzalo Higuaín, Miralem Pjanic en Giorgio Chiellini rust in het duel met Torino. In de eerste helft leek er weinig aan de hand voor de Oude Dame. Weliswaar stond Juventus nog niet op voorsprong na 45 minuten spelen, maar de thuisploeg had wel de beste kansen in de Derby della Mole.

Adem Ljajic viert de openingstreffer.

Zo ging een kopbal van Mehdi Benatia op de paal, waarna Leonardo Bonucci in de rebound voor open doel hoog over schoot. Op slag van rust faalde Paulo Dybala oog in oog met Torino-doelman Joe Hart. Eerder hadden ook Stefano Sturaro en Mario Mandzukic kansen voor de thuisploeg laten liggen. Aan de andere kant was Torino-topschutter Andrea Belotti tweemaal gevaarlijk.

Vlak na rust braken de bezoekers de wedstrijd open. Een vrije trap van Ljajic belandde op schitterende wijze in het doel. Vijf minuten later kreeg Torino echter een tegenvaller te verwerken. Afriyie Acquah kreeg zijn tweede gele kaart na een charge op Mandzukic. Torino-trainer Sinisa Mihajlovic werd vervolgens weggestuurd wegens commentaar op de leiding. Met een man meer ging Juventus op jacht naar de gelijkmaker. Tomás Rincón kreeg een grote kans, maar kopte van dichtbij naast. Na een prachtig passje gaf Dybala Sami Khedira een enorme kans, maar hij schoot hoog over.

Ondanks een legio kansen leek Juventus niet meer tot scoren te komen, totdat Higuaín in de blessuretijd toch nog de gelijkmaker voor zijn rekening nam. De voorsprong van de Oude Dame op naaste achtervolger Napoli bedraagt met nog drie wedstrijden te gaan acht punten. AS Roma kan de achterstand zondag verkleinen tot zeven punten, maar dan moet het wel winnen van AC Milan.