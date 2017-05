Rodríguez en Morata schitteren in formidabele eerste helft van Real

Real Madrid heeft zaterdagavond geen steek laten vallen in de strijd om het landskampioenschap in Spanje. Dankzij een 0-4 zege op Granada bleef de Koninklijke op gelijke hoogte met Barcelona, terwijl Real nog een duel tegoed heeft. Alle doelpunten vielen in de eerste helft; James Rodríguez en Álvaro Morata maakten er ieder twee. Real kende een goede generale repetitie voor de Champions League-return tegen Atlético Madrid.

Granada kon degradatie niet meer ontlopen en wekte niet de indruk nog iets te willen maken van de een na laatste thuiswedstrijd. Zinédine Zidane gaf basiskrachten als Keylor Navas, Marcelo, Karim Benzema en Cristiano Ronaldo rust, maar zag zijn B-elftal alsnog volledig domineren. Bij rust stond het 0-4 en daar viel weinig op af te dingen. Rodríguez nam de eerste twee doelpunten voor zijn rekening. De middenvelder sloeg in de derde minuut voor het eerst toe: Rodríguez werd voor het doel bediend door Lucas Vázquez en hoefde alleen nog maar binnen te tikken.

Bij de 0-2 kreeg Rodríguez een strakke voorzet van Fábio Coentrão. De vrijstaande Colombiaan knikte binnen, al leek de bal niet onhoudbaar voor Guillermo Ochoa. De Mexicaanse WK-held van 2014 werd na een halfuur weer geklopt. Danilo brak door vanaf de rechterflank en vond Morata, wiens uithaal via de onderkant van de lat in het doel belandde. Morata maakte enkele minuten later ook de 0-4 na een individuele actie in het strafschopgebied. Casemiro had de vijfde op zijn schoen, maar faalde voor open doel. Daardoor bleef het voor de onderbreking bij 0-4.

Morata speelde tot zijn doelpunt circa 1100 minuten minder dan concurrent Benzema, maar maakte dit seizoen wel meer doelpunten (twintig om zeventien). Ook na rust was Real de bovenliggende partij. Het team van Zidane deed het echter rustiger aan en zag dat Granada ook af en toe op de vijandelijke helft kwam. Kansen bij Real waren er bijvoorbeeld voor Sergio Ramos en invaller Benzema. Verdediger Martin Hongla van Granada liet een grote mogelijkheid op de eretreffer onbenut. Hij schoot voor open doel over.