Monaco maakt geen fout tegen laagvlieger en heeft titel in het vizier

AS Monaco gaat weer alleen aan kop in de Franse Ligue 1. De Monegasken wonnen met 0-3 op bezoek bij laagvlieger AS Nancy en hebben nu weer een voorsprong van drie punten op Paris Saint-Germain. Met nog drie wedstrijden te spelen heeft AS Monaco het kampioenschap dus voor het grijpen.

In de komende weken neemt de ploeg van trainer Leonardo Jardim het nog op tegen Lille, Saint-Étienne en Stade Rennes. Monaco heeft nog een wedstrijd meer te spelen dan achtervolger PSG, dat nog tegen Saint-Étienne en SM Caen moet spelen.

In Nancy kende AS Monaco een droomstart. Al na vier minuten spelen had de ploeg een voorsprong te pakken. Een inzet van Valère Germain werd door Tobias Badila achter zijn eigen doelman gewerkt. Vijf minuten voor rust wisten de bezoekers de marge al te verdubbelen. Een panklare voorzet van Thomas Lemar werd door Bernardo Silva tegen de touwen gekopt.

De derde Monaco-treffer liet in de tweede helft lang op zich wachten. Kansen voor Germain en Bernardo Silva kenden nog geen succes, maar Lemar tekende vier minuten voor tijd voor zijn tweede doelpunt van de avond. Op aangeven van Kylian Mbappé bepaalde hij de eindstand in Nancy zo op 0-3.